В Каменском на заводе прогремел мощный взрыв: что случилось

В ночь на 9 апреля в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв на Днепровском металлургическом комбинате.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям, при технологическом процессе слива шлака в цеху произошел сбой – в шлаковую яму попала вода.

Происшествие случилось около 23:50. Мощный хлопок был слышен в разных частях города. ЧП обошлось без пострадавших, помощь спасателей не понадобилась.

В соцсетях подняли панику ТИПИЧНЫЙ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (Каменское) в Facebook

В соцсетях подняли панику ПРОСТО ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (Каменское) в Facebook

ПАО "Днепровский металлургический комбинат" в Каменском stockworld.com.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Першотравенск Днепропетровской области произошла резкая вспышка коронавируса из-за собрания религийного характера, на которое съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.