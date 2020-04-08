В Каменском на заводе прогремел мощный взрыв: что случилось

В ночь на 9 апреля в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв на Днепровском металлургическом комбинате.
Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям, при технологическом процессе слива шлака в цеху произошел сбой – в шлаковую яму попала вода.
Происшествие случилось около 23:50. Мощный хлопок был слышен в разных частях города. ЧП обошлось без пострадавших, помощь спасателей не понадобилась.
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ПАО "Днепровский металлургический комбинат" в Каменском
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Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Першотравенск Днепропетровской области произошла резкая вспышка коронавируса из-за собрания религийного характера, на которое съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.
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