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9 апреля • обновлено в 01:22
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В Каменском на заводе прогремел мощный взрыв: что случилось

1.7т
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В ночь на 9 апреля в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв на Днепровском металлургическом комбинате.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям, при технологическом процессе слива шлака в цеху произошел сбой – в шлаковую яму попала вода.

Происшествие случилось около 23:50. Мощный хлопок был слышен в разных частях города. ЧП обошлось без пострадавших, помощь спасателей не понадобилась.

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ПАО "Днепровский металлургический комбинат" в Каменском

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Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Першотравенск Днепропетровской области произошла резкая вспышка коронавируса из-за собрания религийного характера, на которое съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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