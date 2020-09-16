В Каменском на территории промышленной базы злоумышленник избил мужчину

В городе Каменское Днепропетровской области полиция задержала местного жителя, который нанес тяжкие телесные повреждения мужчине.

Конфликт произошел на территории промышленной базы, во время которого подозреваемый ударил потерпевшего по голове, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Так, в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи доставили неизвестного мужчину с телесными повреждениями.

Как стало известно, во время выяснения отношений 33-летний подозреваемый нанес тяжкие телесные повреждения 39-летнему потерпевшему, после чего скрылся с места происшествия.

Позже полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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