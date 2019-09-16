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16 сентября • обновлено в 14:22
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В Каменском мужчина забил до смерти молотком своего знакомого

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В Каменском Днепропетровской области мужчина убил своего знакомого.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области, злоумышленник нанес более 10 ударов молотком по голове.

Как стало известно, 15 сентября в полицию поступило сообщение о том, что родственники нашли своего племянника мертвым в квартире. У него были явные телесные повреждения.

Мужчина убил своего знакомого

Мужчина убил своего знакомого

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Позже правоохранители установили вероятного подозреваемого. Как выяснилось, в течение последних месяцев 24-летний пострадавший позволил пожить в своей квартире ранее судимому 31-летнему знакомому.

13 сентября между мужчинами возник словесный конфликт, в разгар которого квартирант схватил молоток и начал бить хозяина по голове. Когда рукоятка сломалась, он взял другой и продолжил наносить удары.

После этого злоумышленник прихватил мобильный телефон и золотую цепочку с крестиком потерпевшего и ушел из дома.

Полицейские задержали мужчину 15 сентября на левобережье города на остановке общественного транспорта.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Теперь решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Мужчина убил своего знакомого

Мужчина убил своего знакомого

Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

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Место
Украина Днепр
Теги
смерть мужчина
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