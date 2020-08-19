Под Днепром мужчина открыл стрельбу по детям

В Каменском мужчина стрелял в детей из пневматического оружия. Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

В городе Каменское Днепропетровской области 17 августа задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей.

По его словам, он пытался напугать несовершеннолетних, которые ссорились во дворе под его окнами, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Как стало известно, на линию "102" поступило сообщение о том, что из окна второго этажа мужчина стреляет в сторону детей. К счастью, от действий злоумышленника у одного ребенка остался только маленький синяк.

Правоохранители установили, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из пневматического оружия осуществил несколько выстрелов в сторону детей.

На данный момент злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Отметим, что с места происшествия правоохранители изъяли оружие и пули, которые направлены на экспертное исследование.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Каменское в ночь на 18 августа микрорайон "Соцгород" накрыло ядовитым химическим выбросом.

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