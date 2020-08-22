В Каменском мост через Днепр не пережил дождя и обвалился: власть заявляла, что он крепкий
Около 8 часов утра 22 августа в Каменском Днепропетровской области обвалилась часть моста, соединяющего правый и левый берег города.
Часть мостового перехода, включающая в себя дорожку для пешеходов, дорожное полотно с ограждением и столбом, сползла вниз по насыпи. Об этом сообщает OBOZREVATEL с места событий.
По предварительной информации, при обрушении никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики, которые разбирают завалы.
Примечательно, что годом ранее городские власти убеждали жителей Каменского, что мост находится в нормальном состоянии и сооружению ничего не угрожает, металлические и бетонные конструкции не имеют серьезных дефектов и не влияют на разрушение асфальтобетонного покрытия на мосту.
Последнее обследование переправа проходила в конце июня текущего года. Несмотря на очевидную аварийность, капитальный ремонт запланировали на 2021 год.
Напомним, что в Днепре, несмотря на постоянную критику и судебные иски, городская власть отремонтировала Новый мост. Тогда мэр Днепра Борис Филатов и президент Украины Владимир Зеленский заключили пари, за которым наблюдала вся страна.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что водитель 40-тонной фуры с тяжелым грузом провалился в реку в штате Миссури, США. Он доверился навигатору, который проложил маршрут через старый мост.