В Каменском медсестра подняла за ноги плачущую малышку: инцидент сняли на видео

В Каменском медсестра подняла за ноги плачущую малышку. Коллаж

Дом ребенка в городе Каменское Днепропетровской области отметился скандалом. Сотрудница учреждения трясла плачущую полуторагодовалую девочку, перевернув ее вниз головой. Таким образом женщина хотела успокоить дитя.

Крик ребенка привлек внимание прохожих, которые сняли весь процесс на камеру. Видео инцидента опубликовала жительница города в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".

Относительно сотрудницы, которая трясла девочку, в Доме ребенка начали служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что дитя пыталась утихомирить младшая медсестра учреждения. Ее временно отстранили от занимаемой должности. К расследованию приобщились правоохранительные органы, депутаты областного совета.

Состояние 1,5-годовалой девочки стабильное, физических отклонений врачи не обнаружили. Следствие продолжается и решается вопрос об увольнении медсестры.

В Каменском медсестра подняла за ноги плачущую малышку Facebook/Днепропетровский областной совет

В Каменском медсестра подняла за ноги плачущую малышку Facebook/Днепропетровский областной совет

В областном совете сообщили, что в связи с ростом числа случаев жестокого обращения к детям в образовательных учреждениях Днепропетровщины установят камеры видеонаблюдения. Система наблюдения уже в проекте реконструкции гимназии №33, сообщил глава областного совета.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, киевлянину объявили подозрение в покушении на убийство за избиение 6-летнего ребенка.