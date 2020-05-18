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18 мая • обновлено в 12:55
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Алина Рашевская
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В ДТП на левом берегу Днепра пострадал мужчина. Фото

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В понедельник, 18 мая, в Днепре на жилом массиве Приднепровск произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Lanos и мопеда.

В результате аварии пострадал 61-летний водитель двухколесного. Он получил серьезную травму головы, сообщает "Днепр оперативный". Внимание! Фото 18+

Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу №6. Все детали произошедшего выясняются.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре водитель Renault протаранил припаркованные авто и сбежал. Его разыскивает полиция.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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