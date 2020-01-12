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12 января • обновлено в 18:52
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В Днепропетровской области в шахте нашли мертвого горняка

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В воскресенье, 12 января, в Первомайске Днепропетровской области на шахте имени Сташкова погиб рабочий.

На шахте имени Сташкова, которая входит в "ДТЭК Павлоградуголь", был смертельно травмирован горнорабочий подземного участка конвейерного транспорта. Об этом сообщил Павлоград. dp . ua.

На место происшествия была вызвана реанимационная бригада Павлоградского военизированного горноспасательного отряда, которая констатировала смерть потерпевшего.

Шахта имени Сташкова

Шахта имени Сташкова

my-otdyh.pp.ua

Новости
В Днепропетровской области пенсионерка внезапно умерла в супермаркете

Его тело было обнаружено в 1:30 без признаков жизни на горизонте 300 метров. Причины происшествия устанавливаются специальной комиссией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подгородном Днепропетровской области произошел пожар на территории садового общества. На пожаре спасатели нашли обгоревшее тело мужчины.

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Место
Украина Днепр
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