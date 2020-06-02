В Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего подростка. Фото

Яна Коваль Происшествия 12:40, 2.06.2020

В Кривом Роге Днепропетровской области пропал 13-летний Ибрагимов Талиб Рамиль.

Парень ушел из дома 28 мая и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили в Саксаганском отделении полиции Кривого Рога.

В Кривом Роге пропал Ибрагимов Талиб Рамиль
Полиция Днепропетровской области

Приметы несовершеннолетнего: азербайджанской национальности, на вид 13 лет, рост 150-160 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета, глаза темные. При себе имел мобильный телефон.

Был одет: в спортивные брюки синего цвета и куртку темно-синего цвета.

При наличии любой информации о пропавшем ребенке в полиции просят сообщить по телефонам: (096) 535 09 90, (096) 970 82 96, (067) 569 05 60, или "102".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре на Набережной мотоциклист сбил молодых девушек. Водитель мотоцикла заметил пешеходов и сразу же среагировал, однако из-за скользкой дороги транспортное средство начало заносить и остановить вовремя мотоцикл не удалось.

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Днепр Происшествия

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