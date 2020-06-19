В Днепре журналистов избили за съемку о нарушениях карантина. Видео

В Днепре съемочная группа одного из местных телеканалов готовила видео материал о работе магазинов в условиях карантина. В одном из них на телевизионщиков напала собственница и персонал продуктового.

Журналист телекомпании - Кристина Маликова и оператор Евгений Коденцов снимали на камеру и собственный телефон журналиста материал о нарушениях карантинных норм, а их было немало. В продуктовом не накрыли готовую продукцию, а продавец и посетители находились без средств защиты, сообщил "Відкритий".

Увидев, что производится съемка, продавец накинулась на журналистку с кулаками. Вскоре подключилась и собственница магазина. В итоге у журналистки забрали сотовый и удалили снятое на него видео.

“На мой вопрос “Почему вы без средств защиты, если в стране карантин?” продавец надела маску и начала вести себя агрессивно. Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По итогу у меня отобрали сотовый. Потом хозяйка забежала в служебное помещение и удалила видео”, – рассказала пострадавшая Кристина Маликова.

Собственница продуктового магазина препятствовала журналисткой деятельности (статья 171 УкУ): такие действия наказываются штрафом или лишением свободы на срок до 3-х лет. Кроме этого магазину могут выписать штраф за нарушение карантинных мер – от 17 до 34 тысяч гривен.

“Сейчас решается вопрос о внесении зафиксированного правонарушения в Единый реестр досудебных дел. Следствие будет разбираться в произошедшем”, – сообщили в пресс-службе Днепровского отделения Национальной полиции в Днепропетровской области.

Собственница продуктового объяснила свое поведение тем, что магазин “Ассорти” – частное предприятие и снимать здесь запрещено.

В Днепре избили телевизионщиков Скриншот

"Видимо, собственница забыла или не знала о том, что магазин – общественное место, куда может прийти любой желающий и производить там фото или видеосъемку. Кроме того, что она нарушила закон о препятствовании журналистской деятельности, в магазине не соблюдали карантинные меры. Собственник продуктового должна понести ответственность за содеянное”, – рассказал адвокат Вячеслав Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские правоохранительные органы предоставили грузинским властям информацию о планируемом покушении на журналиста Георгия Габунию, который летом 2019 году в эфире телеканала нецензурно обругал президента России Владимира Путина.