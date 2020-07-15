В одном из дачных кооперативов Днепра неизвестные поиздевались над щенком. На здоровом животном тренировались делать операции.

Изначально на территории кооператива жили четыре щенка, их подкармливала местная жительница. Однажды двое четверолапых пропали, спустя два дня вернули одного из них. Было очевидно, что с щенком проводили хирургические манипуляции, сообщила волонтер Ирина Сытенко.

Животному, которое до этого было здорово, разрезали лапу и вставили туда спицы. После этого рану зашили. Еще один шов появился внизу живота.

Спустя месяц состояние щенка начало ухудшаться. Он перестал есть и наступать на прооперированную конечность. Рентген показал, что кости срослись неправильно, началось воспаление.

В Днепре живодеры тренировались оперировать на здоровом щенке Facebook/"Мини-приют "Лучик надежды" Днепр"

"Я думаю, это кто-то тренировался делать операцию. Если бы его действительно спасали, то не выпустили бы с переломом лапы на улицу. Или оставили бы на стационаре, или поместили бы в помещение с ограниченным пространством...Второго щенка так и не вернули. Наверно не выжил", – отмечает Ирина Сытенко.

Сейчас волонтеры собирают средства на лечение жертвы живодеров. Как можно помочь:

ПриватБанк 5168 7574 0669 7930 Сытенко И. А.

Монобанк 5375 4141 1537 7565

PayPel luchiknadejdiforpets@gmail.com (Переведенные на PayPal средства пересылаются Ирине Сытенко для приюта).

В Днепре живодеры тренировались оперировать на здоровом щенке Facebook/"Мини-приют "Лучик надежды" Днепр"

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