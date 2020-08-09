В Днепре 'Жигули' протаранили иномарку. Видео момента ДТП

В Днепре 8 августа на улице Космическая автомобиль ВАЗ подрезал Opel Vectra.

Водитель "жигулей" не убедился в безопасности маневра при перестройке на соседнюю полосу движения, по которой двигалась иномарка. Об этом сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Человеческих жертв удалось избежать.

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