В Днепре женщину выбросило из авто после лобового ДТП. Фото аварии

Во вторник, 30 июня, в Днепре на улице Космической лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Mazda.

Удар был такой силы, что водительница "японца" вылетела из авто через лобовое стекло. Авария произошла около 8:30 недалеко от остановки общественного транспорта "ж/м Сокол-1", сообщает Информатор.

По предварительной информации, в момент, когда BMW спускался вниз по Космической, Mazda на высокой скорости вылетела на дорогу со стороны переулка. Водитель "немца" не успел среагировать и протаранил Mazda, после чего вылетел на обочину.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Пострадавшую женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу. Водитель BMW от медицинской помощи отказался.

Движение транспорта на месте аварии сильно затруднено. Все детали произошедшего выясняют правоохранители.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

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