В Днепре женщина загадочно исчезла во время прогулки. Фото и приметы

Алина Рашевская Происшествия 13:14, 3.08.2020

В Днепре полиция объявила в розыск 83-летнюю Раису Казимирову.

Женщина не вернулась домой с прогулки. В последний раз ее видели на проспекте Петра Калнышевского 30 июля, сообщает Информатор.

Приметы: рост около 165 сантиметров, вес около 70 килограммов, имеет проблемы с речью.

Была одета: халат сине-зеленого цвета на молнии, флисовая жилетка оливкового цвета и бежевые тапки.

В Днепре женщина загадочно исчезла во время прогулки
Информатор

Если Вам что-либо известно о местонахождении Раисы, сообщайте на линию "102" или по телефону: (067) 637-77-67.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре дети устроили опасные развлечения на крыше школы.

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Днепр Происшествия

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