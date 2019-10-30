В Днепре женщина за рулем насмерть сбила пешехода. Фото и видео 18+

В Днепре 30 октября на улице Петра Быкова автомобиль Lada сбил пешехода.
Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В Днепре женщина за рулем насмерть сбила пешехода
Информатор
По словам водительницы, пешеход выбежал на "зебру" внезапно, поэтому она не успела вовремя среагировать. Девушка пыталась сманеврировать и избежать столкновения, но было поздно.
Пострадавший мужчина умер почти сразу. Ему было 62 года. Водительница получила незначительные повреждения кистей рук.
Из-за аварии движение на данном участке затруднено. Также временно заблокировано движение троллейбусов по 20-му маршруту.
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В Днепре женщина за рулем насмерть сбила пешехода
Информатор
В Днепре женщина за рулем насмерть сбила пешехода
Информатор
В Днепре женщина за рулем насмерть сбила пешехода
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре посреди дороги перевернулся Lexus. 30 октября на Мануйловском проспекте кроссовер Gratewall столкнулся с Lexus. В результате ДТП последнего выбросило на трамвайные пути и перевернуло.
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