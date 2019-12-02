В Днепре женщина выбросилась из окна высотки. Фото 18+

В Днепре 2 декабря на улице Данилы Галицкого под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины.

Предварительно, смерть наступила вследствие падения с высоты шестого этажа. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки kurgan.ru

По словам соседей, женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры. В последнее время погибшая часто устраивала у себя дома гуляния, которые сопровождались распитием алкоголя и постоянными дебошами. Нередко их приходилось разрешать правоохранителям.

По неподтвержденной информации, последний прием гостей также закончился конфликтом, однако стало ли это причиной для такого решения со стороны погибшей – неизвестно.

На данный момент в деталях произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Внимание! Фото 18+

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки Telegram-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки Информатор

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге на балкон многоэтажки слетелись десятки летучих мышей. Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!