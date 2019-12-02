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2 декабря • обновлено в 22:04
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В Днепре женщина выбросилась из окна высотки. Фото 18+

4.4т
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В Днепре 2 декабря на улице Данилы Галицкого под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины.

Предварительно, смерть наступила вследствие падения с высоты шестого этажа. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки

kurgan.ru

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В Кривом Роге сгорел дом: пострадали ребенок и взрослый

По словам соседей, женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры. В последнее время погибшая часто устраивала у себя дома гуляния, которые сопровождались распитием алкоголя и постоянными дебошами. Нередко их приходилось разрешать правоохранителям.

По неподтвержденной информации, последний прием гостей также закончился конфликтом, однако стало ли это причиной для такого решения со стороны погибшей – неизвестно.

На данный момент в деталях произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Внимание! Фото 18+

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки

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В Днепре женщина выбросилась из окна высотки

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки

Информатор

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки

В Днепре женщина выбросилась из окна высотки

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге на балкон многоэтажки слетелись десятки летучих мышей. Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
смерть самоубийство полиция
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