В Днепре женщина выбросилась из окна высотки. Фото 18+

В Днепре 2 декабря на улице Данилы Галицкого под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины.
Предварительно, смерть наступила вследствие падения с высоты шестого этажа. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре женщина выбросилась из окна высотки
kurgan.ru
По словам соседей, женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры. В последнее время погибшая часто устраивала у себя дома гуляния, которые сопровождались распитием алкоголя и постоянными дебошами. Нередко их приходилось разрешать правоохранителям.
По неподтвержденной информации, последний прием гостей также закончился конфликтом, однако стало ли это причиной для такого решения со стороны погибшей – неизвестно.
На данный момент в деталях произошедшего разбираются сотрудники полиции.
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В Днепре женщина выбросилась из окна высотки
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В Днепре женщина выбросилась из окна высотки
Информатор
В Днепре женщина выбросилась из окна высотки
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге на балкон многоэтажки слетелись десятки летучих мышей. Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома.
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