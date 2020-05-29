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29 мая • обновлено в 17:02
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/ Происшествия

В Днепре женщина убила мужа-тирана во время ссоры

1.7т
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Инцидент произошел в Днепре на улице Новгородской. 43-х летний мужчина систематически избивал свою жену и ребенка.

Очередной конфликт, закончился поножовщиной, об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Окровавленный нож

Окровавленный нож

sputnik-ossetia.ru

Женщина не выдержала и всадила нож в живот мужу–тирану. После удара она немедленно вызвала полицию и медиков. Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала 43-летнего мужчину, но он вел себя крайне агрессивно и мешал докторам предоставлять первую медицинскую помощь.

Позже выяснилось, удар ножом задел внутренние органы мужчины и он скончался на операционном столе в Днепровской городской больнице №6.

Женщина, которая нанесла удар, осталась на месте происшествия и дождалась полицию. Она была вменяема и трезвая. Орудие убийства изъяли. Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия. Женщине грозит тюремное заключение на срок от семи до десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, участники массовых протестов в Миннеаполисе (штат Миннесота) ночью 29 мая подожгли отделение полиции, где работали офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего Джорджа Флойда.

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Место
Украина Днепр
Тег
убийство
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Днепр Происшествия

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