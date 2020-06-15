В Днепре женщина пыталась покончить с собой, бросившись под трамвай

В Днепре женщина пыталась броситься под трамвай

В Днепре 14 июня женщина совершила попытку самоубийства. Инцидент произошел на улице Молодогвардейской.

62-летняя горожанка бросилась под движущийся трамвай, однако ударилась о его боковую часть, благодаря чему выжила. Известно, что она находилась в нетрезвом состоянии, сообщает Информатор.

В Днепре женщина пыталась броситься под трамвай

В результате днепрянка получила сотрясение мозга и ушиб локтя. Потерпевшую госпитализировали в городскую клиническую больницу №6.

В Днепре женщина пыталась броситься под трамвай

В Днепре женщина пыталась броситься под трамвай

В Днепре женщина пыталась броситься под трамвай

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Полтавой нашли застреленным сотрудника полиции. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.