В Днепре женщина прыгнула с моста в ледяную реку. Фото

В среду, 18 марта, в Днепре женщина прыгнула в ледяную реку с Кайдакского моста.
Происшествие случилось на расстоянии 400 метров от берега, сообщили на сайте Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Днепре женщина прыгнула с Кайдакского моста
Сайт ГСЧС
На место вызвали водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения и спасателей. Прибыв к мосту, было установлено, что женщина самостоятельно доплыла и вышла на берег. Там ее встретили сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.
В Днепре женщина прыгнула с Кайдакского моста
Сайт ГСЧС
Медики осмотрели ее и доставили в больницу с переохлаждением. Причину своего поступка женщина не объяснила.
Как писал OBOZREVATEL ранее, для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в Днепре и области ограничили движение пассажирского транспорта на период карантина.
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