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В Днепре женщина повесилась на двери в своей квартире

София Закревская
София Закревская
Происшествия
1,5 т.
В Днепре женщина повесилась на двери в своей квартире. Источник: Информатор

В субботу, 19 сентября, в Днепре в многоэтажке на улице Казакевича нашли мертвой пожилую женщину.

Предварительно, днепрянка 1938 года рождения свела счеты с жизнью, повесившись на дверной ручке в своей квартире. Об этом сообщает "Информатор".

Умершую обнаружила ее дочь, которая пришла навестить мать. На место происшествия прибыли патрульные, ожидается также приезд судмедэкспертов.

На месте происшествия работала полиция.

По предварительным данным, у погибшей горожанки были проблемы со здоровьем, она часто и тяжело болела.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине мужчина избил и утопил знакомую. Тело женщины обнаружили рыбаки.

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