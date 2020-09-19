В Днепре женщина повесилась на двери в своей квартире

В субботу, 19 сентября, в Днепре в многоэтажке на улице Казакевича нашли мертвой пожилую женщину.

Предварительно, днепрянка 1938 года рождения свела счеты с жизнью, повесившись на дверной ручке в своей квартире. Об этом сообщает "Информатор".

Умершую обнаружила ее дочь, которая пришла навестить мать. На место происшествия прибыли патрульные, ожидается также приезд судмедэкспертов.

По предварительным данным, у погибшей горожанки были проблемы со здоровьем, она часто и тяжело болела.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине мужчина избил и утопил знакомую. Тело женщины обнаружили рыбаки.