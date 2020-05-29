В Днепре женщина похитила золотые украшения с икон в Свято-Троицком соборе
В Днепре злоумышленница похитила около трех килограмм золотых изделий, которые прихожане пожертвовали церкви.
Женщина пришла в собор, дождалась окончания службы и собрала из икон все золотые украшения, а именно кольца, цепочки и другие изделия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Правоохранителям удалось оперативно найти и задержать подозреваемую в подвальном помещении храма. Ею оказалась 27-летняя жительница Черкасской области. К раскрытию преступления привлекли кинолога со служебной собакой – бельгийской овчаркой. Нашли также и украденное имущество. Его вернули церкви.
По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство. Злоумышленнице грозит срок от трех до шести лет лишения свободы.
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