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29 мая • обновлено в 17:02
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В Днепре женщина похитила золотые украшения с икон в Свято-Троицком соборе

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В Днепре злоумышленница похитила около трех килограмм золотых изделий, которые прихожане пожертвовали церкви.

Золотые украшения

Золотые украшения

dp.npu.gov.ua

Женщина пришла в собор, дождалась окончания службы и собрала из икон все золотые украшения, а именно кольца, цепочки и другие изделия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Икона

Икона

dp.npu.gov.u

Правоохранителям удалось оперативно найти и задержать подозреваемую в подвальном помещении храма. Ею оказалась 27-летняя жительница Черкасской области. К раскрытию преступления привлекли кинолога со служебной собакой – бельгийской овчаркой. Нашли также и украденное имущество. Его вернули церкви.

Служебный пес

Служебный пес

dp.npu.gov.u

По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство. Злоумышленнице грозит срок от трех до шести лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве полиция задержала двух молодых парней, которых заподозрили в убийстве рыбака для того, чтобы завладеть его авто и погасить кредиты.

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Место
Украина Днепр
Тег
Православная церковь Украины
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