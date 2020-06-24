В Днепре женщина погибла при пожаре в многоэтажке. Фото с места ЧП

В среду, 24 июня, в Соборном районе Днепра произошел пожар в 10-этажном жилом доме.

В огненном плену оказались хозяева квартиры на четвертом этаже – 90-летняя женщина и ее 62-летний сын. На момент прибытия пожарных пенсионерка уже была мертва, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Мужчина выжил, однако серьезно пострадал. Его госпитализировали в городскую больницу №4.

Пожар в Днепре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Днепре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В ликвидации пожара были задействованы 10 спасателей и три единицы техники. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пожар едва не уничтожил двухэтажный жилой дом. К его устранению привлекли 15 сотрудников ГСЧС в Днепропетровской области.