Главная Новости
23 марта • обновлено в 18:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская

В Днепре женщина погибла при падении из окна многоэтажки. Фото 18+

500
Читать материал на украинском

В понедельник, 23 марта, в Днепре на улице Надежды Алексеенко обнаружили труп женщины.

Предварительно, она скончалась в результате травм, полученных при падении из окна многоэтажки. Инцидент произошел около 12:00, сообщает Информатор.

Личность погибшей пока установить не удалось – при себе она не имела ни документов, ни мобильного телефона. На вид ей около 30 лет.

В Днепре нашли труп женщины

В Днепре нашли труп женщины

Vgorode

Тело нашли у подъезда. По словам очевидцев, во время падения она, скорее всего, зацепилась за козырек, но это ее не спасло. Детали произошедшего выясняли правоохранители. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Внимание! Фото 18+

В Днепре нашли труп женщины

В Днепре нашли труп женщины

Информатор

В Днепре нашли труп женщины

В Днепре нашли труп женщины

Информатор

В Днепре нашли труп женщины

В Днепре нашли труп женщины

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине в автомобиле Daewoo сгорел мужчина. Трагедия произошла 22 марта.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги