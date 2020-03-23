В Днепре женщина погибла при падении из окна многоэтажки. Фото 18+

В понедельник, 23 марта, в Днепре на улице Надежды Алексеенко обнаружили труп женщины.
Предварительно, она скончалась в результате травм, полученных при падении из окна многоэтажки. Инцидент произошел около 12:00, сообщает Информатор.
Личность погибшей пока установить не удалось – при себе она не имела ни документов, ни мобильного телефона. На вид ей около 30 лет.
В Днепре нашли труп женщины
Vgorode
Тело нашли у подъезда. По словам очевидцев, во время падения она, скорее всего, зацепилась за козырек, но это ее не спасло. Детали произошедшего выясняли правоохранители. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
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В Днепре нашли труп женщины
Информатор
В Днепре нашли труп женщины
Информатор
В Днепре нашли труп женщины
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине в автомобиле Daewoo сгорел мужчина. Трагедия произошла 22 марта.
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