В Днепре женщина подверглась нападению и бесследно пропала. Фото

В Днепре разыскивают 38-летнюю Юлию Васильеву.

В последний раз женщина выходила на связь с родными 6 июля. Горожанка по телефону сообщила, что ее избили на Слобожанском проспекте, когда она гуляла с собакой, передает Информатор.

Юлия проживает на съемной квартире на улице Байкальской. Близкие заявили о пропаже в полицию.

В Днепре женщина подверглась нападению и бесследно пропала Информатор

В Днепре женщина подверглась нападению и бесследно пропала Информатор

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Юлии, сообщайте на линию "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают пропавшего месяц назад мужчину.