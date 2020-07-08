В Днепре женщина подверглась нападению и бесследно пропала. Фото
В Днепре женщина подверглась нападению и бесследно пропала. Коллаж
В Днепре разыскивают 38-летнюю Юлию Васильеву.
В последний раз женщина выходила на связь с родными 6 июля. Горожанка по телефону сообщила, что ее избили на Слобожанском проспекте, когда она гуляла с собакой, передает Информатор.
Юлия проживает на съемной квартире на улице Байкальской. Близкие заявили о пропаже в полицию.
В Днепре женщина подверглась нападению и бесследно пропала Информатор
В Днепре женщина подверглась нападению и бесследно пропала Информатор
Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Юлии, сообщайте на линию "102".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают пропавшего месяц назад мужчину.
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