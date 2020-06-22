В Днепре женщина оказалась под колесами грузового поезда

Происшествия 09:40, 22.06.2020 Обновлено: 09:56, 22.06.2020

В Днепре 21 июня на пересечении улиц Ростовская и Каруны случилось дорожно-транспортное происшествие. Женщина попала под колеса грузового поезда.

Инцидент произошел около 22:00. Об этом сообщил "Информатор".

По предварительной информации, горожанка попала под поезд на остановочном пункте "193 километр". Она осталась жива. На место оперативно прибыл экипаж "скорой помощи". Пострадавшую госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. У женщины сильные травмы головы и грудной клетки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подопечный не предпринимал попыток покончить жизнь самоубийством.

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Днепр Происшествия

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