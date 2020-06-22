В Днепре женщина оказалась под колесами грузового поезда

В Днепре женщина попала под поезд

В Днепре 21 июня на пересечении улиц Ростовская и Каруны случилось дорожно-транспортное происшествие. Женщина попала под колеса грузового поезда.

Инцидент произошел около 22:00. Об этом сообщил "Информатор".

По предварительной информации, горожанка попала под поезд на остановочном пункте "193 километр". Она осталась жива. На место оперативно прибыл экипаж "скорой помощи". Пострадавшую госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. У женщины сильные травмы головы и грудной клетки.

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