В Днепре женщина ножом проткнула себе живот на глазах у родственников: подробности

В Днепре 9 марта на улице Алматинской женщина вонзила себе в живот нож после скандала с сожителем.

Инцидент произошел во время семейного застолья. Пострадавшую в срочном порядке забрала скорая, передаёт Днепр оперативный.

Ранение оказалось не смертельным. По прибытии полиции 50-летняя пострадавшая находилась в сознании. Ее госпитализировали в

городскую больницу №6.

В Днепре женщина ножом проткнула себе живот gorod.cn.ua

Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге женщина убила свою сестру, ударив ее ножом в сердце. Трагедия произошла во время ссоры между женщинами в Ингулецком районе города.

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