В Днепре женщина мучила 4 детей: история получила продолжение

Жительницу Днепра, которая подозревается в издевательствах над родной дочерью и тремя приемными детьми, на время следствия отстранили от исполнения обязанностей на работе.

Женщина является заместителем директора в 89 школе, расположенной по ул. Титова. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Подозреваемую отстранили от исполнения обязанностей

"На время расследования ее отстранили от исполнения обязанностей", – сказала корреспонденту представительница пресс-службы Анастасия Деревянченко.

Он отметила, что пока не закончится следствие, об увольнении речь не идет.

Также в сюжете телеканала "1+1" была озвучена информация, что ранее женщина работала юристом-консультантом в городском центре социальных служб.

Более того, сообщается, что женщине было присвоено звание "мать-героиня".

Кроме прочего, компетентные службы выясняют, каким образом получилось, что в документах при оформлении опекунства был указан один адрес, в частности двухкомнатная квартира, на которую женщина не имела права, а по факту семья жила в комнате общежития площадью 17 кв. м и отправляла запросы на получение более просторного жилья.

Отмечается, что женщина взяла детей из приюта. В настоящее время ее лишили прав опеки, а также решается вопрос о лишении ее родительских прав.

В настоящее время прокуратура оспаривает решение суда об избрании меры пресечения подозреваемой в виде ночного домашнего ареста.

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция забрала детей у женщины, которая держала на цепи 8-летнего мальчика. 24 августа 56-летней подозреваемой избрали меру пресечения на время следствия в виде ночного домашнего ареста.

Полицейские посетили детей, которые находятся в центре социально-психологической реабилитации в Днепре. Пресс-служба полиции сообщила, что женщина в наказание садила детей на цепь и била палкой.

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