В Днепре завели дело против прихожан, столпившихся возле церкви

Игорь Кравченко Происшествия 15:54, 18.04.2020 Обновлено: 16:11, 18.04.2020

В субботу, 18 апреля, в Днепре полиция открыла уголовное дело из-за нарушения санитарных правил по предотвращению инфекционных заболеваний возле Троицкой церкви.

Сообщение о скоплении людей внутри Свято-Троицкого Кафедрального Собора на площади Троицкой поступило в полицию 17 апреля около 19:30. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

После сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

В полиции завели дело против прихожан, столпившихся возле церкви
Информатор

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре толпа прихожан собрались у церкви, нарушив карантин. Мужчине, который вызвал полицию, угрожали расправой.

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Днепр Происшествия

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