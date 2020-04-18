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18 апреля • обновлено в 16:32
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Игорь Кравченко

В Днепре завели дело против прихожан, столпившихся возле церкви

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В субботу, 18 апреля, в Днепре полиция открыла уголовное дело из-за нарушения санитарных правил по предотвращению инфекционных заболеваний возле Троицкой церкви.

Сообщение о скоплении людей внутри Свято-Троицкого Кафедрального Собора на площади Троицкой поступило в полицию 17 апреля около 19:30. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

После сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

В полиции завели дело против прихожан, столпившихся возле церкви

В полиции завели дело против прихожан, столпившихся возле церкви

Информатор

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре толпа прихожан собрались у церкви, нарушив карантин. Мужчине, который вызвал полицию, угрожали расправой.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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