В Днепре закрытый пьяной матерью на балконе ребенок устроил пожар. Коллаж

В Днепре на улице Еловой, 7А четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире на втором этаже дома.

Мать заперла мальчика 2016 года на балконе, чтобы он не мешал ей проводить время с друзьями. Закрыв малыша, женщина вместе с сожителем и двумя гостями распивала алкоголь, сообщает "Днепр оперативный".

Оставшись один, ребенок начал играть со спичками и поджег полиэтиленовый пакет. Огонь перекинулся на потолок помещения. На место происшествия прибыли спасатели, которые устранили возгорание.

Все взрослые, которые были в квартире, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибывшие на вызов медики госпитализировали ребенка и его мать в детское отделение городской больницы № 9. Информацию о произошедшем передали в отдел ювенальной превенции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина с ножом бросался на детей. Местные жители обезоружили нападавшего и вызвали полицию.

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