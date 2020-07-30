В Днепре загорелся завод. Фото и видео масштабного пожара. Facebook/Андрей Кульбач

В четверг, 30 июля, в Днепре на Слобожанском проспекте случился серьезный пожар на территории метизного завода.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" в 14:30. Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Прибыв на место, спасатели установили,что горит 4-этажное здание, которое завод сдает в аренду. В помещении на первом этаже загорелся битумный порошок в мешках. Общая площадь пожара - 150-200 квадратных метров.

Из людей в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. На данный момент ликвидация пожара продолжается. На месте работают 22 сотрудника ГСЧС и шесть единиц спецтехники.

В Днепре загорелся завод. Фото и видео масштабного пожара Facebook/Андрей Кульбач

В Днепре загорелся завод. Фото и видео масштабного пожара Facebook/Андрей Кульбач

Дым, который стоит над заводом, виден даже с правого берега Днепра.

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