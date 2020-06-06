В Днепре загорелся девятиэтажный дом: пожарные спасли трех детей. Фото

В субботу, 6 июня, в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на проспекте Труда.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на лестничной клетке между седьмым и восьмым этажами девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения по внешней пожарной лестнице спасли четырех человек, из них три ребенка. На свежий воздух самостоятельно вышло 16 человек – жители комнат с верхних этажей.

Пожар в доме на проспекте Труда Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в доме на проспекте Труда Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в доме на проспекте Труда Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В результате пожара огнем уничтожен мусор на площади 15 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за 16 минут.

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