В Днепре загадочно погиб мужчина

Ночью 12 сентября на проспекте Поля в Днепре обнаружили труп мужчины. Он лежал возле скамейки на аллее.

Вероятно, мужчина участвовал в конфликте перед смертью, сообщает Информатор. Очевидцы говорят, что незадолго до обнаружения тела на проспекте была драка.

В Днепре нашли тело мужчины Информатор

Видимых повреждений на теле умершего не было. Полиция начала устанавливать обстоятельства смерти мужчины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области в собственной квартире скончалась женщина, проживавшая вместе со своей лежачей матерью. Женщина замертво упала на кухне, но мать не могла никак ей помочь.

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