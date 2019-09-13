В Днепре загадочно погиб мужчина

Ночью 12 сентября на проспекте Поля в Днепре обнаружили труп мужчины. Он лежал возле скамейки на аллее.
Вероятно, мужчина участвовал в конфликте перед смертью, сообщает Информатор. Очевидцы говорят, что незадолго до обнаружения тела на проспекте была драка.
В Днепре нашли тело мужчины
Информатор
Видимых повреждений на теле умершего не было. Полиция начала устанавливать обстоятельства смерти мужчины.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области в собственной квартире скончалась женщина, проживавшая вместе со своей лежачей матерью. Женщина замертво упала на кухне, но мать не могла никак ей помочь.
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