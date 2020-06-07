В Днепре зафиксировали новый смертельный случай коронавируса: свежая статистика

Игорь Кравченко Происшествия 11:50, 7.06.2020

По состоянию на 7 июня за последние сутки в Днепре зафиксирован новый смертельный случай коронавируса и два новых заражения.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 444 больных коронавирусом, из них 288 уже выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

На данный момент 154 человека находятся на лечении в стационарных или амбулаторных условиях. В тяжелом состоянии находятся пять человек, из них трое – под аппаратом искусственной вентиляции легких. Летальных случаев с начала эпидемии – 10.

В Днепре зафиксировали новый смертельный случай COVID-19
pravda.com.ua

Где в Днепре можно заразиться коронавирусом:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепр за сутки выявили три человека с коронавирусом. В тоже время 31 человек излечился от COVID-19.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

Под Житомиром избили нардепа от "Слуги народа" – СМИ

Российские "Союзы" перестанут доставлять космонавтов на МКС: кто их заменит

На Донбассе разгорелись серьезные бои: пятеро воинов ВСУ ранены

В селе на Буковине коронавирус вспыхнул с новой силой: все анализы позитивные

Аваков лучший, борьба за Киев и новый министр образования: о чем говорил Зеленский с журналистами