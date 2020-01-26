В Днепре задержали водителя, который сбил двух пешеходов на переходе

Полиция задержала водителя автомобиля "ЗАЗ Ланос", который сбил насмерть двух мужчин на улице Набережной Заводской в Днепре.

26-летний водитель двигался по проезжей части улицы Набережная Заводская со стороны ж/м Красный Камень в направлении центра города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На пешеходном переходе водитель "ЗАЗ Ланос" совершил наезд на пешеходов. В результате удара два пешехода погибли на месте.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц). Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет.

Задержан водитель, который сбил пешеходов Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль насмерть сбил двух пешеходов. Участок дороги, где произошла авария, в этот момент не освещался.

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