В Днепре задержали виновника смертельного ДТП на набережной

Полиция задержала виновника смертельного ДТП в Днепре, в результате которого 12 апреля погиб 29-летний водитель Daewoo и его 28-летняя супруга.

Мужчина за рулем Mercedes в состоянии алкогольного опьянения влетел в автомобили Daewoo и Skoda, которые стояли на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Смертельное ДТП на Набережной в Днепре Сайт Национальной полиции

Его задержали в порядке ст. 208 КПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Смертельное ДТП на Набережной в Днепре Сайт Национальной полиции

Как писал OBOZREVATEL ранее:

В воскресенье, 12 апреля, в Днепре на Набережной Победы столкнулись три автомобиля – Mercedes, Daewoo и Skoda. От удара первые два перевернулись на бок. В результате ДТП погибла молодая супружеская пара.

Через несколько часов Ford Mustang на скорости влетел в разбитый Mercedes, который не успели эвакуировать после смертельной аварии.

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