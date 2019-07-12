В Днепре задержали трех наркоторговцев

Правоохранители задержали трех жителей Днепра по подозрению в торговле метамфетамином.
Сбыт наркотиков наладил 49-летний мужчина и привлек к "делу" двух своих знакомых. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.
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"Прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками управления СБУ в области пресечена деятельность трех жителей Днепра, которые занимались сбытом психотропного вещества "метамфетамин", - сказано в нем.
Отмечается, что организатор схемы снабжал веществами своих сообщников.
Правоохранители задокументировали 2 эпизода продажи наркотиков.
Задаржанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ) Уголовного кодекса.
Один из подозреваемых арестован.
Мужчинам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночном клубе под Днепром нашли партию наркотиков.
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