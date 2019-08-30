В Днепре задержали сутенершу из Ивано-Франковска: суд объявил наказание

В Днепре задержали женщину, которая занималась сутенерством в Ивано-Франковске.

Она арендовала квартиры, в которых оказывали сексуальные услуги, сообщает Бріз.

Как стало известно, в одной из квартир областного центра уроженка Днепропетровской области устроила незаконный бизнес в 2016-2017 годах.

Задержали сутенершу Новороссия

Она арендовала две квартиры, в которых женщины оказывали сексуальные услуги мужчинам.

В 2017 году правоохранители задержали двух организаторов и сейчас они отбывают наказание в местах лишения свободы. 44-летняя задержанная тогда убежала за границу и находилась в розыске.

В результате 28 августа в Днепре задержали женщину. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Сутенерша Бріз

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