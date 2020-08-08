В Днепре задержали полицейского-взяточника: в отделении прошли обыски

В пятницу, 7 августа, в Днепровском отделе полиции ГУНП в Днепропетровской области задержали копа-взяточника.

Правоохранитель попался на получении неправомерной выгоды суммой в 10 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Заместитель начальника сектора превенции Соборного отделения полиции Днепра вымогал у предпринимателя взятку за невмешательство в деятельность одного из ООО. Во время получения денег полицейского задержали.

В отделении полиции прошли обыски. На данный момент по делу проводят следственные действия. Готовится сообщение о подозрении сотруднику полиции в коррупционном преступлении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция задержала киллера, разыскиваемого Интерполом.