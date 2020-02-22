В пятницу, 21 февраля, в Днепре на Набережной Победы среди гаражей, обнаружили 15-летнюю девочку. Она была раздетой и без сознания, а на ее теле были следы насилия.

Полицейские уголовного розыска установили, что 18 февраля в 01:00 между 19-летним юношей и несовершеннолетней девушкой возник конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Нападающий избил девушку, и когда она упала на землю, оставил место преступления.

15-летнюю девочку нашли среди гаражей Информатор

21 февраля около 09:00 в полицию поступило сообщение от бабушки о том, что ее внука 17 февраля около 16.00 ушла из дома и не вернулась. О том, что девочка не ходит в школу также сообщила ее учительница.

В ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался знакомый девушки, 19-летний местный житель, ранее не судимый.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное дело по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 19-летнему парню грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Соборном районе Днепра нашли голую и избитую 15-летнюю девочку в крови. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в областную детскую больницу на Космической.

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