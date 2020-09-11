В Днепре задержали банду вооруженных домушников. Фото и подробности

София Закревская Происшествия 16:20, 11.09.2020 Обновлено: 16:53, 11.09.2020

В четверг, 10 сентября, в Днепре работники уголовного розыска Днепропетровщины вместе со спецназовцами задержали группу квартирных воров.

В состав вооруженной группировки входили четверо мужчин в возрасте от 27 до 41 года. Некоторые из них ранее неоднократно были судимы, сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В задержании участвовали спецназовцы.
Департамент уголовного розыска

Подтверждено, что в течение августа 2020 года задержанные совершили пять ограблений с проникновением в разных районах Днепра. Во время обысков у грабителей изъяли целый арсенал орудий для взлома и несколько единиц оружия.

Сейчас устанавливается точное количество преступлений, совершенных группой воров, и личности соучастников. По факту ограблений и незаконного хранения огнестрельного оружия открыты уголовные производства. Решается вопрос о держании задержанных под стражей.

Открыты уголовные дела из-за незаконного хранения оружия.
Департамент уголовного розыска
У воров изъяли целый арсенал отмычек.
Департамент уголовного розыска
Ранее некоторые домушники были судимы.
Департамент уголовного розыска

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре псевдокурьеры похитили товар на два миллиона гривен. Мошенники обманом завладели имуществом клиентов.

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Днепр Происшествия

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