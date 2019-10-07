В Днепре задержали банду грабителей и изъяли у них гранатомет

В Днепре полиция задержала группировку, которая занималась разбоем, грабежами и кражами из частных домовладений и квартир.

Спецоперация прошла 6 октября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Днепре задержали банду грабителей Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"6 октября сотрудники уголовного розыска Днепровского отдела полиции с привлечением спецназа "Корд" задержали четырех активных участников группы, которые совершали разбои, грабежи и кражи из частных домовладений и квартир", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в состав группы входили ранее судимые за подобные преступления жители Днепра от 20 до 35 лет.

Во время задержания у подозреваемых изъяли изъяли гранатомет, пять пистолетов, патроны к ним, а также вещественные доказательства совершенных преступлений.

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Также правоохранители изъяли автомобили "BMW" и "Hyundai Elantra", которые использовались при совершении преступлений.

По указанным фактам открыты уголовные дела по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

За указанные преступления им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители устанавливают других участников преступной группировки.

У подозреваемых изъяли гранатомет Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Изъятое направили на экспертизу Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что правоохранителям удалось задержать ключевого фигуранта преступной организации, которая занималась производством, хранением и сбытом наркотических веществ в Кривом Роге. Главарь наркобанды был объявлен в международный розыск.

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