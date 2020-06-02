В Днепре забили тревогу из-за грозящей экокатастрофы: река может полностью вымереть

На Днепропетровщине хотят признать реку Татарку зоной бедствия. Объемы ее загрязнения составили 6300 кубических метров.

В апреле этого года жители Синельниковского района заметили,что состояние реки ухудшилось. Местные почувствовали резкий неприятный запах от воды и увидели массовый мор фауны, сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета.

Погибшая рыба city.sumy.ua

Уничтожение фауны будет иметь последствия для всей реки на протяжении 10-15 километров. Чтобы полностью восстановить водоем нужны десятилетия.

Люди собственными силами построили дамбу,чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнителей. Результаты анализа воды показали, что в ней не только органические, но и химические вещества. Например, компоненты полиуретанового клея, который является очень опасным и агрессивным для окружающей среды.

Временная дамба продержалась около 45 дней и начала размываться.

В Днепропетровском областном совете рассматривают варианты восстановления экологического состояния реки:

- строительство новой дамбы, которая сдержит загрязнения,

- приобретение реагентов для очистки загрязненного участка.

Депутатские комиссии по экологии и ЖКХ областного совета обратились в районные администрации и в местную комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы в ближайшие сроки были составлены документы и просчитаны цифры финансирования неотложных мероприятий по строительству дамбы и ликвидации последствий.

По факту загрязнения реки правоохранители открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATELOBOZREVATEL ранее, экологическая безопасность Администрации морских портов Украины обнаружила и оперативно ликвидировала загрязнение у аварийного танкера DELFI.

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