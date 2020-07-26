В Днепре за сутки произошло три загадочных самоубийства
В Днепре за день произошло три самоубийства (фото: Zakon.kz).
В Днепре за день – 25 июля – обнаружили три трупа. Предварительно, все случаи квалифицированы как "самоубийство".
Как сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники, на места НП вызывали вызывали полицию, следователя и судмедэкспертов. Детали всех инцидентов установит следователь.
Отмечается, что о первом случае на линию "102" сообщили в 13:40 – на улице Коксохимической в лесополосе обнаружили труп мужчины. Тело находилось в петле, перекинутой через ветку дерева. Умершим оказался 50-летний местный житель.
Также труп мужчины обнаружили около 17:00, в доме на улице Проскуровской. Тело находилось в петле, перекинутой через оконную раму. Умершим оказался 68-летний местный житель.
Уже вечером, в 21:00 в доме на улице Ближней нашли труп мужчины с огнестрельным ранением и с самодельным револьвером в руках. Умерший – 62-летний местный житель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве попрощались с загадочно погибшим волонтером Кучапиным.
Производство по делу о смерти Кучапина получило квалификацию по статье 115 с отметкой "самоубийство".
OBOZREVATEL в своем материале подробно рассказал о жизни и смерти волонтера.