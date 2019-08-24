В Днепре за ночь сгорели 2 авто: подробности

Первое возгорание произошло на улице Софьи Ковалевской, где около 2:40 загорелся Volkswagen Passat. В 3:45, на жилмассиве Тополь-3, дотла сгорела Toyota Camry.
К счастью, в обеих случаях никто не пострадал. Подробнее об этом рассказал Информатор Днепр.
Сгоревший Volkswagen Passat
Фото: Информатор Днепр
По предварительной информации пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области, возгорание Volkswagen Passat произошло в моторном отсеке. Огонь уничтожил кабину и салон легкового авто общей площадью 6 квадратных метров.На месте работали 6 спасателей и 1 единица техники 18-ой пожарно-спасательной части. Они локализовали возгорание в 2:55, а полностью ликвидировали в 3:16.
Volkswagen Passat
Информатор Днепр
Toyota Camry удалось потушить, однако восстановлению он, скорее всего, не подлежит. В деталях происшествия будут разбираться правоохранители. Соседи сообщили, что никаких хлопков или взрывов не слышали.
Toyota Camry сгорела дотла
Информатор Днепр
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