В Днепре за ночь сгорели 2 авто: подробности

Первое возгорание произошло на улице Софьи Ковалевской, где около 2:40 загорелся Volkswagen Passat. В 3:45, на жилмассиве Тополь-3, дотла сгорела Toyota Camry.

К счастью, в обеих случаях никто не пострадал. Подробнее об этом рассказал Информатор Днепр.

Сгоревший Volkswagen Passat Фото: Информатор Днепр

По предварительной информации пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области, возгорание Volkswagen Passat произошло в моторном отсеке. Огонь уничтожил кабину и салон легкового авто общей площадью 6 квадратных метров.На месте работали 6 спасателей и 1 единица техники 18-ой пожарно-спасательной части. Они локализовали возгорание в 2:55, а полностью ликвидировали в 3:16.

Volkswagen Passat Информатор Днепр

Toyota Camry удалось потушить, однако восстановлению он, скорее всего, не подлежит. В деталях происшествия будут разбираться правоохранители. Соседи сообщили, что никаких хлопков или взрывов не слышали.

Toyota Camry сгорела дотла Информатор Днепр

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