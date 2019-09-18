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18 сентября • обновлено в 16:15
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В Днепре взорвали банкомат в психбольнице

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В Днепре на жилом массиве Игрень 18 сентября неизвестные разгромили очередной банкомат ПриватБанка.

Взрыв прогремел на территории Днепропетровской областной психбольницы. Об этом стало известно в Facebook-группе "Самарські простори".

В Днепре неизвестные пытались ограбить банкомат ПриватБанка

В Днепре неизвестные пытались ограбить банкомат ПриватБанка

Telegram-канал "Е***утый Днепр"

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Скриншот

Скриншот

Facebook-группа "Самарські простори"

В комментариях под публикацией жители микрорайона отмечают, что подобные случаи здесь происходят регулярно.

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Скриншот

Facebook-группе "Самарські простори".

Скриншот

Скриншот

Facebook-группе "Самарські простори".

Как сообщается в Telegram-канале "Е***утый Днепр", достать деньги злоумышленникам так и не удалось – во время взрыва сейф не был поврежден.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в работе Приватбанка произошел масштабный сбой. Наблюдались трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций в банкоматах, POS-терминалах, платежей в Приват24.

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Место
Украина Днепр
Теги
грабеж ПриватБанк обманывали банкомат
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